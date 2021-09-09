الجمهورية الصحراوية والبيرو يعلنان عن استئناف علاقاتهما الديبلوماسية

أعلنت الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وجمهورية البيرو، اليوم الخميس، في بيان مشترك عن استئناف العلاقات الديبلوماسية بين البلدين”. وتؤكد حكومتا جمهورية البيرو والجمهورية الصحراوية، احترامهما للقانون الدولي ومبدأ تقرير المصير للشعوب، وفقا لمبدأ المساواة القانونية بين الدول. وهذا كأساس لاحترام السيادة الوطنية والسلام والأمن والتعاون في العلاقات الدولية”، وفقا للبيان المشترك بين البلدين.

وأضاف البيان ” يقوم رئيسا البلدين بنشر هذا البيان المشترك في ليما وبئر لحلو في وقت واحد”. ويتزامن الإعلان عن استئناف العلاقات مع زيارة وزير الشؤون الخارجية الصحراوي محمد سالم ولد السالك إلى العاصمة ليما.

واستلم الرئيس البيروفي، بيذرو كاستيو، رسالة من نظيره الصحراوي ابراهيم غالي. كما التقى وزير الخارجية الصحراوي بنظيره البيروفي وسكار ماورتوا، حيث بحثا العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.