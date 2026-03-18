الجمهور الجزائري يترقب جديد “الخضر”

يرتقب أن يكشف الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، عن قائمة “الخضر” تحسبا لتربص مارس الجاري، وسط ترقبات بتواجد أسماء جديدة ستلتحق لأول مرة بالمنتخب.

وسيكون بيتكوفيتش، على موعد مع تنشيط ندوة صحفية اليوم الأربعاء، بداية من الساعة 21:00، وذلك، على مستوى قائمة “محمد صلاح” بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي. من أجل الكشف عن قائمة اللاعبين المعنيين بوديتي غواتيمالا والأوروغواي.

ويلاقي “الخضر” منتخب غواتيمالا يوم الجمعة 27 مارس بملعب “لويجي فيراري” بمدينة جنوى الإيطالية. قبل أن يواجه أوروغواي. يوم الثلاثاء 31 من الشهر ذاته، بملعب “أليانز” بمدينة تورينو.

هذا ويترقب الجمهور الجزائري، قائمة تربص مارس. الذي سيكون حاسما بنسبة كبيرة قبل كأس العالم 2026، وذلك، قبل التربص الأخير المقرر مطلع جوان القادم، والذي تتخلله مبدئيا مباراة ودية واحدة، ستكون أمام هولندا يوم 3 من الشهر ذاته.

وضمت القائمة الموسعة التي أعدها الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش. عدة أسماء جديدة، يتقدمها ميلفين ماستيل حارس نادي نيونيه الناشط في الدرجة الثانية السويسرية. والمعار من نادي لوزان.

كما تواجد اسم المهاجم المتألق في الدوري المجري، رفقة نادي غيور، نذير بن بوعلي، ضمن قائمة بيتكوفيتش. إلى جانب أشرف عبادة، المنضم حديثا إلى اتحاد العاصمة. والمرشح بقوة للتواجد ضمن قائمة المنتخب في ظل معاناة مدافع باريس أف سي سمير شرقي من الإصابة.

في المقابل، تم ترشيح أسماء أخرى للتواجد مع “الخضر” لأول مرة على غرار فارس غجيميس، المتألق في “السيري ب” الايطالية بألوان فروزينوني. شأنه شأن عادل عوشيش، نجم نادي شالك الناشط في “البوندسليغا 2” الألمانية.

وإلى جانب العناصر الجديدة، فإن القائمة التي سيعلن عنها بيتكوفيتش. مساء اليوم، قد تشهد غياب عدة أسماء بارزة بسبب الإصابة أو نقص المنافسة. على غرار شرقي وبن ناصر وقبال وعطال وغيرهم، الأمر الذي يفتح أبواب العودة أمام أسماء أخرى، ولعل أبرزها نبيل بن طالب وصهيب ناير.