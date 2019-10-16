الجمهور الجزائري يُجبر الفرنسيين على الإعتراف به!

أجبر الجمهور الجزائرالإعلام الفرنسي على الإعتراف بها، وذلك بعد المواجهة الودية بين المنتخب الوطني ونظيره الكولومبي، سهرة أمس الثلاثاء.

وإعترفت جريدة “ليكيب” بأن مُحبي الخضر صنعوا أجواء مميزة طيلة أطوار اللقاء، تُظهر مدى تعلقهم ببلدهم رغم تواجدهم في الغربة.

ولم ينسى ذات المصدر الإشارة للجوانب السلبية، من قيام الأنصار بالتصفير على نشيد المُنافس وقيام أحد المُناصرين بإقتحام أرضية الملعب.

وأشارت الصحيفة بأن الصور التي وقع عليها الجزائريون، دفعت كيروش للتصريح :”كان من المُفترض أن نلعب في فرنسا لا الجزائر”.

وإعتبر التقني البرتغالي بأن عناصره واجهت ضغطا رهيبا، عكس مُحاربي الصحراء الذين وجدوا أنفسهم وكأنه على أرضهم.