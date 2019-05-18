الجمهور يتفاعل مع “مشاعر” ويرسم سيناريوهات عديدة للحلقات القادمة

يواصل المسلسل الدرامي الأضخم عربيا “مشاعر”، والذي يبث على قناة النهار، تحقيق النجاح، ورسم التفاعل مع المشاهدين.

ومع كل حلقة تبث من المسلسل، يتفاعل المشاهدون، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بالتعليق حول أحداث الحلقات، دقيقة بدقيقة.

ويتأثر المتابعون، مع الأحداث المتصاعدة بالمسلسل، إلى درجة رسم سيناريوهات ومقترحات للمسلسل.

فبعضهم لا يتقبل هروب مريم، وآخرون يتعاطفون مع “السي طاهر”، والذي شاطره الكثيرون في ذرف الدموع، على رحيل زوجته.

أما سارة وعمار، فيبقون البهار الأساسي للمسلسل، وينتظر الجميع، مصير علاقتهم، في الحلقات القادمة.

لتتعدد بذلك الروايات والقصص التي يقترحها المشاهدين، من أجل المسلسل الذي حقق نجاحا كبيرا بالجزائر، والعديد من الدول العربية.

وتبقى سيناريوهات، واقتراحات المشاهدين، تكشف عن الوجه الآخر، لنجاح المسلسل، والذي يحصد ملاييين المشاهدات، على موقع اليوتيوب.