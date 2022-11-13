الجمهور ينسحب من حفلها.. بلقيس تتعرض لموقف جد محرج

تعرضت المغنية اليمنية بلقيس فتحي، إلى موقف محرج خلال الحفل الغنائي الذي أحيته ضمن فعاليات موسم الرياض 2022.

وصعدت الفنانة على خشبة المسرح، بعد انتهاء فنان العرب محمد عبده من وصلته الغنائية ومغادرته خشبة المسرح.

لتتفاجأ بلقيس فتحي فور صعودها على خشبة المسرح لبدء حفلها الغنائي وهي في قمة السعادة والحماسة، بمغادرة الجمهور.

وكانت بلقيس قد ألقت التحية على الحضور قائلة: “مساء الورد أولًا الرياض وحشتني وأهل الرياض وحشتوني”.

لتقابل برد فعل غريب من الجماهير، حيث لوحظ مغادرة العشرات على الفور دون سابق إنذار.

وجاء رد فعل بلقيس بالصمت، حيث تفاجأت من مغادرة الجمهور الحفل، ووقفت على خشبة المسرح تلتفت يمينًا ويسارًا في صمت.

وكانت علامات الذهول والشحوب بادية على ملامح بلقيس، كما وصفها بعضهم.

وأرجع رواد مواقع التواصل الاجتماعي سبب انسحاب الجمهور، إلى مغادرة محمد عبده المسرح دون الغناء إلى جانبها.

في حين لفت بعض آخر إلى أن السبب يعود للشركة المنظمة. حيث كان يتوقع الجمهور أن يصعد الفنان عباس إبراهيم لتقديم أغانيه، لكن عدم ظهوره أدى إلى استيائهم وإثارة غضبهم.

ورغم ما تعرضت له بلقيس، إلا أنها أكملت الغناء وقدمت أبرز أغانيها وسط هتاف وتصفيق من تبقى من الحضور.

ودافع رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مع الموقف الذي وضعت فيه بلقيس بين منتقد ومدافع. فمنهم من رأى أن تصرف الجمهور فيه “قلة احترام”.