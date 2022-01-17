الجمهور الجزائري يدعم بلماضي

أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي، سهرة الأحد، حملة دعم ومساندة للناخب الوطني جمال بلماضي والخضر.

ويأتي هذا عقب الخسارة المرة التي تعرض لها رفقاء القائد رياض محرز أمام منتخب غينيا الإستوائية.

وقد عبر الجزائريون من خلال منشورات وتعليقات تشجيعية عبر “فايس بوك”، و”انستغرام”، على مساندتهم للكوتش بلماضي، حيث أطلقت الجماهير الجزائرية هاشطاغ “نحن معك بلماضي”، تعبيرا منهم عن دعمهم المطلق لبطل إفريقيا رغم خسارة اليوم.

وسيكون المنتخب الوطني الجزائري مجبرا على تحقيق الفوز في مباراته المقبلة أمام الفيلة الإيفوارية لتحقيق التأهل إلى الدور ثمن نهائي مباشرة.

وتجدر الإشارة، إلى أن المدرب الوطني جمال بلماضي هو من أعاد هيبة محاربي الصحراء، حيث أهدى للجزائر في ظرف وجيز اللقب القاري الثاني بعد غياب دام 29 سنة.

كما وصل بلماضي مع المنتخب الوطني إلى الرقم 35 مبارة من دون إنهزام، قبل سقوطه في مباراة اليوم أمام غينيا الإستوائية.

طالع أيضا: هذا ما قاله بلماضي للاعبي الخضر خلال التدريبات

وجه الناخب الوطني، جمال بلماضي، خلال التدريبات الأولى قبل لقاء غينيا الاستوائية، يوم الأحد المقبل كلاما مباشر وواضحا للمنتخب الوطني. كما أشار موفد تلفزيون النهار، إلى أن “الكوتش” قال بصريح العبارة، “هذه افريقيا وهذه الظروف، هناك حرارة، رطوبة”. و”كنا نعلم بهذا قبل وصولنا إلى الكاميرون”.

وتابع كمال مهوي “في خطاب بلماضي للاعبين قال هذه المعركة من يريد الاستكمال فليتفضل ومن لا يريد يترك الفرصة للآخرين”. كما أشار مهوري إلى أن كلام الناخب الوطني لعناصره جاء من أجل تحفيزهم على بذل ما في وسعهم لتحسين أدائهم.

طالع أيضا:

وتواجد أمس الناخب الوطني جمال بلماضي بمدرجات ملعب جابوما بمدينة دوالا الكاميرونية. حيث عاين بلماضي في الطاقم الفني للخضر منافسه القادم في الكان منتخب غينيا الإستوائية.

كما واجه منتخب غينيا الإستوائية، أمس الأربعاء، كوت ديفوار في المواجهة الثانية من الجولة الأولى للمجموعة التي يتواجد فيها الخضر.

ورافق بلماضي إلى ملعب جابوما كل من رئيس الفاف شرف الدين عمارة. ومناجير الخضر أمين لعبدي وكذا مدرب حراس المرمى عزيز بوراس.

وتغلب المنتخب الإيفواري على منتخب غينيا الإستوائية في منافسة كأس أمم إفريقيا 2021 الجارية بالكاميرون.

المواجهة التي جرت بملعب جابوما بمدينة دوالا الكاميرونية، انتهت بتفوق الفيلة بهدف يتيم دون رد.

الهدف الوحيد في اللقاء سجله ماكس ألان غرادال في الدقيقة ال5. وبهذا الفوز تصدر المنتخب الإيفواري المجموعة E بـ3 نقاط وبفارق نقطتين عن الخضر.