الجنائية الدولية تُدين القرار الأمريكي بفرض عقوبات عليها

أدانت المحكمة الجنائية الدولية، إصدار أمر تنفيذي أمريكي بفرض عقوبات على المحكمة.

ودعت المحكمة، اليوم الجمعة، الأعضاء والمجتمع المدني ودول العالم للتوحد من أجل العدالة وحقوق الإنسان الأساسية.

وأعلن مسؤول بالبيت الأبيض، أمس الخميس، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وقّع أمرا بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية. بسبب التحقيق مع المسؤولين الإسرائيليين.

ووفقا للمسؤول ذاته، أكد ترمب أن دخول موظفي الجنائية الدولية المشمولين بالعقوبات إلى أمريكا من شأنه أن يضر بمصالح بلاده.

وأضاف المصدر ذاته أن ترامب أكد معارضة أي إجراءات تتخذها المحكمة الجنائية الدولية. ضد أي حليف للولايات المتحدة ليس عضوا في المحكمة.

وأضاف المسؤول نفسه أن الولايات المتحدة ستوقع عقوبات مالية وأخرى متعلقة بالتأشيرات على الأفراد وأسرهم. الذين يساعدون في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية بشأن مواطنين أمريكيين أو حلفاء للولايات المتحدة.

وجاء هذا القرار على هامش زيارة نتنياهو إلى واشنطن، حيث تشهد احتجاجات من مؤيدين للفلسطينيين يطالبون باعتقاله.