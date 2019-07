“الجناح الطائر” يعتزل كرة القدم

ويرى “روبين” أن الوقت حان من أجل تعليق “الحذاء” والتفكير في أمور أخرى بالرغم من وصوله عروض كبيرة سواء من أندية أوروبية أو خليجية.

ونشر “ريبيري” رسالة خاصة لزميله السابق عبر حسابه في التويتر: “شكرا روبين.. أنت أفضل زميل لي”.

وأضاف: “روبيري.. هذا الإسم لن ينسى، يا له من مشوار يا صديقي الآن استمتع بوقتك خارج المستطيل الأخضر”.

THANK YOU • DANKE • MERCI • DANKJEWEL @ArjenRobben!

Best @FCBayern counterpart I could imagine, #Robbery will never be forgotten! What a career my friend, now enjoy your time off the pitch 🙏🏼❤️ #MiaSanMia #10years #RobberyForever #FR7 #AR10 pic.twitter.com/G6vIWGrKeb

— Franck Ribéry (@FranckRibery) July 4, 2019