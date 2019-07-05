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“الجناح الطائر” يعتزل كرة القدم

الرياضة
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“الجناح الطائر” يعتزل كرة القدم
بقلم أمير بهلول

أعلن الهولندي “أريين روبين” إعتزاله عالم المستديرة بعد نهاية عقده مع ناديه “بايرن ميونيخ”، حيث قرر التوقف عن ممارسة كرة القدم.

ويرى “روبين” أن الوقت حان من أجل تعليق “الحذاء” والتفكير في أمور أخرى بالرغم من وصوله عروض كبيرة سواء من أندية أوروبية أو خليجية.

ونشر “ريبيري” رسالة خاصة لزميله السابق عبر حسابه في التويتر: “شكرا روبين.. أنت أفضل زميل لي”.

وأضاف: “روبيري.. هذا الإسم لن ينسى، يا له من مشوار يا صديقي الآن استمتع بوقتك خارج المستطيل الأخضر”.


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