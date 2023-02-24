الجنة وما أدراك ما الجنة

في الجنة. ستشعر بتفاهة ذلك الهم الذي استولى على قلبك في الدنيا، وعندما تقف عند باب قصرك وتنظر لمساحاته الهائلة وأنواره المشعة تعلم يقينا أن الدنيا ! كل الدنيا لا تساوي شيئا.

وحين تسمع يا أهل الجنة خلود. فلا موت تطمئن أن كل الوجوه التي تراها في الجنة لن تفجع بمغادرتها في يوم من الأيام.

الجنة وما أدراك ما الجنة

حيث في الجنة لن تقع عينك على بائس ولا مهموم. وكذلك لن تجلس في مجلس غيبة وبهتان، أيضا في الجنة كل القلوب بيضاء لذلك لن تجد من يحمل عليك في قلبه الحسد والبغضاء.كما في الجنة لا تتوجع على الذكريات الراحلة، الأحزان والهموم والأوجاع كلها ستنساها. في أول دقيقة في الجنة، إنها الحب الذي بخلت به الدنيا وكذلك الفرح الذي لا تتسع له الأرض ،إن الجنة موت المحرمات وايضا موت الممنوعات بذبك موت الملل وموت التعب وموت اليأس .

فإن كنت مشتاقا لها. شوق الغريب لرؤية الأوطان، كن مُحسنا فيما بقي فلربما تجزى عن الإحسان بالإحسانِ. أسأل الله أن يرزقني و إياكم رضاه والفردوس الأعلى من الجنة.

جمعنا الله ومن نحب فيها.