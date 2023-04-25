الجنرال المتقاعد “علي غديري ” أمام القضاء مجددا في هذه القضية

من المرتقب أن يمثل مجددا الجنرال المتقاعد المتهم الموقوف “علي الغديري”، أمام محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء العاصمة للنظر في قضيته المتابع لأجلها. وكشفت مصادر ” النهار” أن المتهم ” علي غديري” سيحاكم لثاني مرة أمام هيئة المجلس يوم 16 ماي المقبل .

وجاء برمجة القضية بعد قبول المحكمة العليا الطعن بالنقض شكلا و موضوعا بالنسبة للمتهم علي غديري مع إحالة ملفه من جديد بتشكيلة جديدة على مجلس قضاء الجزائر ، ورفض طعن النيابة شكلا وموضوعا.

وفي،قضية الحال أدين المترشح السابق لرئاسبات 2019، علي الغديري بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا عن جناية المساهمة في وقت السلم في إضعاف الروح المعنوية للجيش قصد الإضرار بالدفاع الوطني، فيما

كما قضت نفس الهيئة القضائية بتوقيع عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا للمتهم الثاني في ذات القضية ، المدعو ” ق.حسين” عن جناية تسليم معلومات إلى عملاء دول أجنبية تمس بالإقتصاد الوطني، التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، صفة منظمة قانونا، تلقي الأموال للدعاية من مصدر خارجي بطريقة غير مباشرة بأي صورة ويقوم بالدعاية السياسية، المشاركة في تسليم معلومات وأشياء إلى عملاء دول أجنبية تمس بالإقتصاد الوطني والدفاع الوطني.

والجدير بالذكر أن المتهم علي غديري اودع السجن بتاريخ 9 جوان 2019 بأمر من قاضي التحقيق لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء.