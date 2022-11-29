الجنرال المتقاعد محمد بتشين في ذمة الله والرئيس تبون يعزي عائلته

إنتقل إلى رحمة الله، اليوم الثلاثاء، الجنرال المتقاعد محمد بتشين، المناضل السابق في جبهة التحرير الوطني. وذلك بالمستشفى العسكري الجهوي الجامعي بقسنطينة.

من جهته بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون برسالة تعزية برسالة تعزية إلى عائلة المرحوم العميد المتقاعد المجاهد محمد بتشين.

وجاء في رسالة التعزية:” تلقيت بتأثر وأسى نبأ انتقال المرحوم المجـاهد العميد المتقاعد محمد بتشين إلى رحمة الله. وأمام قضاء الله تعالى لا يسعنا ونحن نودع مجاهدًا ممن انضووا تحت لواء الجيش الوطني الشعبي، وتولى باقتدار وإخلاص مهام ومسؤوليات رفيعة، إلاّ أن نحتسب في هذا المصاب الأليم إلى المولى عزّ وجلّ، وندعوه جلّ وعلا أن يعينكم على تجاوز الإبتلاء بالثبات والرضا، وأن يعمر قلوبكم بالإيمان والسكينة، ويلهمكم جميل الصبر والسلوان، ويشمل الفقيد بواسع الرحمة والـمغفرة، عظّم الله أجـركم، وأحسن عزاءكم”.

كما أن جنازة الراحل العميد المتقاعد المجاهد محمد بتشين ستقام غدا في المقبرة المركزية بقسنطينة.