الجنرال المزيف “بلحاسني يعقوب” في محكمة الدار البيضاء امام قاضي التحقيق

قدمت مصالح الأمن العسكري أمسية اليوم الأحد المتهم الموقوف المدعو “بلحاسني يعقوب ” أمام القطب الجزائي المتخصص في الجريمه الالكترونية بمحكمة الدار البيضاء.

وتم مثول المتهم ” بلحساني يعقوب” أمام وكيل الجمهورية بالقطب الجزائي بالدار البيضاء لأفراد أمر بالقبض كان قد صدر في حقه خلال مجريات التحقيق.

كما مثل المتهم أمام قاضي التحقيق الغرفة الأولى لذات المحكمة في قضية أخرى بعدما كان قد صدر في حقه امرا بالقبض الجسدي في حقه.

ويواجه المتهم عدة قضايا جزائية سوف يمثل أمام جهات قضائية بالعاصمة للفصل في أوامر بالقبض الجسدي في حقه كانت قد صدرت خلال فراره خارج الوطن.

وتم تسليم المتهم ” بلحساني يعقوب ” من طرف السلطات الالمانية الى نظيرتها الجزائرية الاربعاء الفارط وفقا للاتفاقيات تسليم المجرمين الفارين من العدالة الجزائرية.