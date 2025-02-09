الجنرال المزيّف “بلحساني يعقوب” وآخرون أمام مجلس قضاء الجزائر

من المقرر أن يباشر رئيس الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء الجزائر يوم 24 فيفري المقبل، في محاكمة المتهم الموقوف “بلحساني يعقوب” ذي 24 سنة أو ما عرف بالجنرال المزيّف، في ثاني محاكمة له. بعد صدور حكمين قضائيين في حقه الأول أصدره رئيس القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والإتصال بمحكمة دار البيضاء. والثاني محكمة الجنايات الابتدائية يقضي بـ10 سنوات سجنا.

كما يتابع في القضية، 7 متهمين آخرين إستفادوا من إجراءات الرقابة القضائية. لكونهم تقاسموا التهم مع المتهم الرئيسي “بلحساني يعقوب”. ويتعلق الأمر بالمسمى “ب.محمد”، “ق.عبد الكريم” ،”د.الياس”، “د.وهيبة”، والمدعو “ق.نجيب”.”ر. يوسف”، و”ق.حميد”، هؤلاء تبين أنه من بينهم أشقاؤه بالتبني تقاسموا معه تهما في ذات الملف.

وفي المحاكمة الاستئنافية المقبلة يواجه المتهم “بلحساني يعقوب” ومن معه، جنحة النصب باستعمال تكونلوجيات الاعلام والاتصال. ومحاولة النصب باستعمال تكونلوجيات الاعلام والاتصال، التدخل بغير صفة في الوظائف العمومية والمدنية والعسكرية. بالإضافة كذلك إلى التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، مخالفة أحكام التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوف الأموال من وإلى الخارج. ناهيك عن جنحة التعمد في عرقلة ملاحة الطائرات، جنحة انتحال صفة حددت السلطة العمومية شروط منحها، التزوير واستعمال المزور في وثائق عمومية ورسمية.

حيث وقع في القضية عدد من الضحايا، أغلبهم إطارات وموظفين سابقين في هيئات رسمية، في أكذوبة المتهم، وهو يتقمّص دور جنرال قبل أن يكتشف أمره.

وفي تفاصيل المحاكمة كشف الملف القضائي أن المتهم “بلحساني يعقوب ” تمكن من الايقاع بعدد من الشخصيات سياسية “رؤساء احزاب”. وديبلوماسيين ووزراء وولاة سابقين، من خلال إستعماله طرق احتيالية وتدليسية مكنته كذلك من النصب عليهم.

وتأتي عملية تسليم المتهم ” بلحاسني يعقوب ” إلى السلطات الجزائرية من طرف نظيرتها الالمانية. وفقا للاتفاقيات تسليم المجرمين الفارين من العدالة الجزائرية. تنفيذا لاوامر بالقبض الدولي لمتابعته جزائيا في عدة ملفات قضائية.

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