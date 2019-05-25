“الجنرال” يتجه للعودة نحو الدوري المغربي

كشف المدرب الجزائري عبد الحق بن شيخة، إقترابه من العودة مجددا للدوري المغربي، من بوابة أحد الأندية المهتمة بخدماته.

وصرح عبد الحق بن شيخة، للإذاعة الوطنية، أنه يحظى بعروض من أندية تونسية، وأخرى مغربية، إلا أنه يفضل العودة إلى المغرب.

ورفض المدرب السابق للمنتخب الوطني، الكشف عن هوية النادي المغربي، الذي يقترب من الإشراف عليه، مفضلا التريث إلى غاية اتمام المفاوضات، وترسيم الإتفاق.

يذكر أن عبد الحق بن شيخة، سبق له الإشراف على عدة أندية مغربية، أبرزها الرجاء البيضاوي، الدفاع الحسني الجديدي، اتحاد طنجة، وغيرها.