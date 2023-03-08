الجنسية الأوروبية للجزائريين.. هذه أسهل الدول التي تقدمها

للحصول على الجنسية الأوروبية للجزائريين عن طريق النسب، يجب أن يكون لدى المتقدمين، في بعض الحالات، آباء وأجداد وأجداد أجداد من دول معينة داخل البلد. كما تختلف قواعد الحصول عليها بهذه الطريقة في دول الاتحاد الأوروبي. وبالتالي يجب إبلاغ المتقدمين بشأن جميع المتطلبات اللازمة لإكمال هذه العملية بنجاح.

هذا ما يجب معرفته

تفرض كل دولة أوروبية لوائحها الخاصة على منح الجنسية للمواطنين الأجانب. فهناك دول تفرض شروطا صارمة للغاية. مثل “ليختنشتاين” التي تمنح فقط للأشخاص الذين ولدوا في الإقليم والذين عاشوا هناك لمدة 30 عاما على الأقل.

في حين، تسهل بعض الدول الأوروبية الحصول عليها للجزائريين، على غرار بلغاريا واليونان وأيرلندا وإيطاليا وليتوانيا وسلوفاكيا ولاتفيا. هذه الأخيرة التي تمنحها حسب النسب حتى الجيل الثالث، وينطبق الشيء نفسه على كرواتيا، باستثناء بعض الحالات المحددة.

كما تقدم بولندا تسهيلات للحصول عليها، حيث يكون من الضروري فقط إثبات أن لديك أسلافا بولنديين للحصول عليها. ونفس الأمر ينطبق على المجر، حيث تحتاج فقط إلى التحدث باللغة الهنغارية وأن يكون لديك سلف مجري.

من هي أسهل الدول التي تمنحها؟

تمنح كل من بلجيكا وقبرص والدنمارك وإستونيا وفنلندا والسويد وسويسرا وألمانيا وهولندا وفرنسا والبرتغال وسلوفينيا والنرويج والنمسا الجنسية عن طريق النسب فقط للجيل الأول. بينما جمهورية التشيك ومالطا ورومانيا وأيسلندا تمنح حسب النسب للجيل الأول والثاني.

في حين، تفيد وسائل إعلامية مختصة في هذا المجال، يتطلب كل بلد استيفاء شروطه الخاصة بالإضافة إلى ارتباط الانتساب. كما هو الحال في لوكسمبورغ التي تمنحها بثلاث طرق رئيسية وهي استعادة الجنسية. إذا كان للناس أسلاف لوكسمبورغ أو إذا تقدموا بطلب للحصول عليها عن طريق الاختيار.

وفي إسبانيا، تسمح السلطات للأشخاص بالحصول على الجنسية من خلال أسلافهم إذا كان أحد الوالدين أو كلاهما مواطنين إسبان. أو كان أحد الأجداد على الأقل مواطنا إسبانيا وتم سحب جنسيتهما بالقوة. أو إذا كان الشخص مواطنا من أمريكا اللاتينية. ولكن له أجداد ولدوا في إسبانيا.

هذا ما تفرضه فرنسا

ويمكن الحصول على الجنسية الفرنسية عن طريق النسب بشرط أن يكون لدى المتقدمين أحد الوالدين على الأقل. كان لديه أو حصل على الجنسية الفرنسية وقت ولادته.

غير أنه ووفقا وفقا للقانون المدني الفرنسي، لا يمكن إثبات أن المتقدمين يحملون الجنسية عن طريق الجد. إذا لم يكونوا هم أو والديهم على صلة بفرنسا في السنوات الخمسين الماضية التي كانوا يعيشون فيها خارج البلاد. هذا يعني أنه إذا لم يجددوا هم أو آبائهم جوازات سفرهم أو لم يسجلوا للتصويت، أو لم يسجلوا في قنصلية فرنسية موجودة في الخارج. فإنهم غير معنيين بهذا الشرط.

عن طريق النسب

هناك دولة واحدة يمكنها منح الجنسية حسب النسب، هي إيطاليا، فتسمح السلطات أيضا بالجنسية حتى الجيل الثالث أو حتى أكثر.

حيث تعتمد الجنسية الإيطالية بالنسب على مبدأ حق الدم حيث يسمح للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما. بأن يعتبروا إيطاليين إذا كان أحد والديهم مواطنا إيطاليا ويتم تسجيل شهادة ميلادهم لدى السلطات الإيطالية.

إقرأ أيضا:

أكثر من 19 ألف جزائري حصل على الجنسية الأوروبية