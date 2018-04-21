الجنسية الجزائرية تحتل المرتبة 129 عالميا

احتلت الجنسية الجزائرية المرتبة الـ 129 في قائمة أفضل جنسيات العالم لعام 2017.

ونشرت “The Henley & Partners” المختصة في مجال الجنسيات، في تقريرها السنوي، قائمة لأفضل الجنسيات في العالم من بين 209 دولة.

واعتمدت في دراستها على عدد من المؤشرات من بينها الوضع الإقتصادي في البلد، وتطور القدرات البشرية، والنظام الاجتماعي، والاستقرار، وإمكانية السكن، وتأشيرة الدخول والعمل في الدول الأخرى.

واحتلت الجزائر المرتبة الثالثة إفريقيا و129 عالميا، تتصدرها تونس الأولى إفريقيا و110 عالميا، تليها المغرب الثانية إفريقيا و123 عالميا، ثم مصر الرابعة إفريقيا و135 عالميا. أما ليبيا فاحتلت المرتبة الخامسة إفريقيا و151 عالميا.

واحتلت الجنسية الفرنسية المرتبة الأولى متبوعة بألمانيا التي كانت تتصدر هذه القائمة عام 2016 ، تليها إيسلاندا والدنمارك في المرتبة الثلاثة والرابعة.

أما الجنسية الأفغانية والصومالية جاءتا في أواخر الترتيب.