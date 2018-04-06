الجنسية ليست ممنوعة على الأطفال مجهولي النسب

إنقلبت حياة الألاف من الأطفال مجهولي النسب رأسا على عقب، وتحولت إلى جحيم، في الرابعة متوسط من التعليم الأساسي.

حيث يكتشف هؤلاء أنهم لن يستطيعوا إكمال مسارهم الدراسي بسبب وثيقة الجنسية، والتي تدخل ضمن أوراق إستخراج بطاقة التعريف الوطنية.

والتي هم مجبرون على إقتنائها لإجراء إمتحان شهادة التعليم المتوسط، حيث يعتبرون أنفسهم أطفال محرومين من الجنسية الجزائرية.

لكن قانون الحالة المدنية يمنح إجراءات وتسهيلات لحصول اطفال مجهولي النسب على الجنسية الجزائرية.

حيث يجهل الكثير من هذه الفئة الإجراءات المتبعة لإستخراج الجنسية الخاصة بهم، ما يدفعهم في إرتكاب جرائم في حق أنفسهم.