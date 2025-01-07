الجنوب إفريقي توم أبو نجيل حكماً لمواجهة المولودية أمام مازيمبي

عينت لجنة التحكيم التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) الحكم الجنوب إفريقي، توم أبو نجيل، لإدارة مباراة مولودية الجزائر أمام تي بي مازيمبي الكونغولي.

وسيكون الجنوب إفريقي، توم أبو نجيل، حكماً رئيساً لإدارة لقاء الجولة الخامسة من دور مجموعات منافسات دوري أبطال إفريقيا، الذي سيجمع بين مولودية الجزائر ونادي تي بي مازيمبي الكونغولي. على أرضية ميدان ملعب 5 جويلية الأولمبي، يوم الجمعة المقبل.

بينما سيكون الحكم الأنغولي، إيميليانو دوس سانتوس، مساعداً أول، والجنوب إفريقي زاخيلي توسي سيويلا مساعداً ثانياً. على أن يكون مواطنه ماسيكسول بامبيسو حكماً رابعاً في هذه المواجهة.