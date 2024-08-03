الجنوب إفريقي خانيسا جديد شباب بلوزداد

أعلنت إدارة شباب بلوزداد، ليلة الجمعة إلى السبت، عن صفقة جديدة في فترة التحويلات الصيفية الحالية، ويتعلق الأمر، بالدولي الجنوب إفريقي خانيسا ايريك مايو.

وكشفت إدارة “السياربي” بأن صاحب الـ 25، الذي يملك 7 مشاركات مع منتخب “البافانا بافانا”. وقّع رسميا على عقد مع الفريق يستمر إلى صيف 2027.

ويعتبر خانيسا، القادم من نادي كيب تاون سيتي الجنوب إفريقي. إضافة قوية لتشكيلة “أبناء لعقيبة” وهو الذي سجل 10 أهداف في 28 مباراة الموسم الماضي.

وبذلك، ارتفع عدد الوافدين الجدد على تشكيلة الشباب، التي تواصل تحضيراتها في تركيا، إلى 9 لاعبين، بعد كل من الحارسين شعال وزغبة. والايفواري دومبيا. والكاميروني مبي، والمدافع سوياد، والمغترب هيدي شعيبي، والمهاجمين حمرون ودعيبش.

