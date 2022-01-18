الجنوب إفريقي فيكتور غوميز حكما لقمة الخضر وكوت ديفوار

كشف اليوم الثلاثاء الإتحاد الإفريقي لكرة القدم عن تعيين الحكم الجنوب إفريقي “فيكتور غوميز” لإدارة مواجهة المنتخب الوطني الجزائري أمام كوت ديفوار.

وسيكون المُساعد الأول لغوميز في قمة الحسم مواطنه الجنوب إفريقي في حين سيكون المُساعد الثاني من ليزوتو.

الحكم الأفضل حاليا في القارة السمراء سيُدير مباراة الخضر أمام الفيلة الإيفوارية لحساب الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة لكأس أمم إفريقيا 2021 المقامة بالكاميرون.

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باشر المنتخب الوطني، أمسية اليوم الإثنين، تحضيراته للمباراة المقبلة التي ستجمعه بمنتخب كوت ديفوار، ضمن “كان” الكاميرون.

وشهدت هذه الحصة التدريبية مشاركة المدافع جمال بن العمري، رغم خروجه مصابا في مباراة الأمس أمام غينيا الإستوائية.

كما يسعى جمال بلماضي، لإعادة شحن لاعبيه انطلاقا من تدريبات اليوم، لضمان جاهزيتهم أمام كوت ديفوار.

يذكر أن المنتخب الوطني سيخوض مواجهة كوت ديفوار، يوم الخميس المقبل انطلاقا من الساعة الخامسة مساء بملعب “جابوما”.

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تلاحق الأخبار السيئة حارس منتخب كوت ديفوار بدارا علي سنجاري قبل مواجهة المنتخب الوطني الحاسمة. الخميس القادم.

وتلقى سنجاري خبر وفاة والده. كما قال عبر حسابه الرسمي على “الفايسبوك” في هذا الشأن “علمت بحزن كبير أن والدي توفي ليلة أمس أراد الله برحمته أن يعيده إلى جواره”.

كما حسم سنجاري موقفه من البقاء في دوالا الكاميرونية. أو رحيله إلى مسقط رأسه بكوت ديفوار. بقوله “رغم الألم الكبير بسبب تلك الخسارة المفجعة. إلا أنني سأبقى وأقاتل في الملعب لأجعله سعيدًا في الأعلى. الموت لا يُوقف الحب، ارقد بسلام يا والدي”.

يذكر. أن الموقع الرسمي لـ “الكاف” نشر عبر حسابه الرسمي على تويتر تعزية للحارس الشاب.