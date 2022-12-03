الجنوب.. حجز أكثر من 115 ألف قرص “بريغابالين”

تمكن أعوان الفرقة المتعددة المهام للجمارك باسطيل في ولاية ورقلة، من حجز 93.045 كبسولة أقراص مهلوسة “بريغابالين” 300 ملغ. كما أشار بيان الجمارك إلى أن الأقراص تم حجزها إثر خمسة عمليات متفرقة.

كما كانت الأقراص المهلوسة، مخبأة بإحكام على متن سيارتين سياحيتين وثلاث شاحنات صغيرة. مضيفا البيان ذاته، أنه تم توقيف المخالفين وإحالتهم أمام الجهات القضائية المختصة.

في سياق ذات صلة، تمكن أعوان الجمارك التابعة لولاية غرداية بالتنسيق مع الجيش الوطني الشعبي، من حجز 22.440 قرصا “بريغبالين300”.

في حين، تم ضبطها مخبأة بإحكام على متن سيارة سياحية، مع توقيف المخالف وإحالته على الجهات القضائية المختصة.

تمكن أفراد السرية الإقليمية لأمن الطرقات للدرك الوطني بتبسة، وفي قضيتين منفصلتين، من توقيف 05 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 20 و 40 سنة. بتهمة المتاجرة غر الشرعية بالأقراص المهلوسة.

تعود حيثيات القضية الأولى إلى ورود معلومات مؤكدة إلى أفراد فصيلة أمن الطرقات للدرك الوطني بنقرين بتبسة. مفادها وجودة مركبة سياحية على متنها كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة. على إثرها تم وضع تشكيل أمني على مستوى مفترق الطرق نقرين من أجل توقيف المركبة. أين تم توقيفها قادمة من ولاية مجاورة متجهة إلى ولاية تبسة وعلى متنها شخصين.

وبعد تفتيش المعنيان والمركبة تم العثور على كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قدرت بحوالي 5200 قرص مهلوس نوع بريغابالين. بالإضافة كذلك إلى مواد صيدلانية أخرى كانت مخبأة بإحكام داخل الصندوق الخلفي وتحت المقاعد الأمامية للمركبة. على الفور تم تحويل المشتبه فيهما مع المحجوزات والمركبة إلى مقر فرقة الأبحاث للدرك الوطني ببئر العاتر لمواصلة التحقيق. أين تم التوصل بعد التحقيق إلى هوية المشتبه به الثالث ليتم توقيفه.