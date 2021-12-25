الجواز الصحي إجباري للدخول إلى هذه الفضاءات

أعلنت مصالح الوزارة الاولى اليوم عن إجراءات جديدة لمواجهة كورونا بعد إرتفاع حالات الإصابة بالفيروس خلال الأيام الأخيرة. وستطبق لمدة 10 أيام، ابتداء من يوم الأحد 26 ديسمبر 2021.

وإستحدتث الحكومة جواز صحي للتلقيح واشتراطه لدخول بعض الفضاءات حيث سبق وان تم تفعيله للدخول إلى الملاعب وقاعات الحفلات. بالإضافة إلى إشتراط جواز التلقيح للدخول والخروج من التراب الوطني.

وأوضح بيان مصالح الوزارة الأولى إشتراط جواز التلقيح للدخول بعض الفضاءات والأماكن والمباني ذات الاستعمال الجماعي أو التي تستقبل الجمهور. حيث تجري المراسم والحفلات والتظاهرات ذات الطابع الثقافي، أوالرياضي أوالاحتفالي.

وحددت الحكومة الفضاءات التي إشترطت فيها إظهار جواز صحي للتلقيح في مرحلة أولى، وهي:

الـملاعب وأماكن إجراء التظاهرات والـمنافسات الرياضية.

قاعات الرياضة والـمنشآت الرياضية والـمسابح.

الفضاءات والأماكن التي تحتضن لقاءات ومؤتمرات وندوات.

قاعات السينما، والـمسارح، والـمتاحف، وفضاءات وأماكن العروض.

فضاءات وأماكن إجراء الاحتفالات والتظاهرات ذات الطابع الوطني والمحلي.

القاعات، والصالونات والـمعارض.

قاعات الحفلات والحمامات.

تهدف الحكومة من خلال إتخاذ هذه التدابير إلى إلى تفادي اللجوء إلى إجراءات تقييد الحركة وتعليق بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاجتماعية، بل حتى الحجر الصحي المنزلي.

إنّ هذه الإجراءات التي تندرج ضمن مسعى التكييف المنتظم لجهاز تسيير الأزمة الصحية، تهدف أيضا إلى تفادي اللجوء إلى إجراءات تقييد الحركة وتعليق بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاجتماعية، بل حتى الحجر الصحي المنزلي.