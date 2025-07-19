الجودو الجزائري يتألق في بطولة إفريقيا للشباب بلواندا: ذهبيتان لعرباوي وكشوط

يواصل المنتخب الجزائري للجودو تألقه في بطولة إفريقيا للشباب - لواندا 2025، بعدما أهدى كل من عرباوي عثمان وكشوط ليديا الجزائر ميداليتين ذهبيتين جديدتين.

ففي منافسات وزن أقل من 100 كلغ (ذكور)، تمكن عرباوي عثمان من تحقيق الفوز في النزال النهائي على المصري علي رمضان، بعد أداء قوي وتحكم تكتيكي بارع، ليُتوّج بالميدالية الذهبية عن جدارة واستحقاق.

من جهتها، تألقت المصارعة الجزائرية كشوط ليديا في فئة وزن أقل من 78 كلغ (إناث)، حيث أطاحت بالمصرية داود إيتن في النهائي، لتظفر بذهبية ثمينة تُعد من أبرز إنجازاتها الفردية في مسيرتها الشابة.

هذا التألق الجزائري في المنافسة الإفريقية الجارية في العاصمة الأنغولية لواندا يعكس العمل القاعدي الجاد الذي تبذله الاتحادية الجزائرية للجودو، كما يبرز الطموح الكبير لدى الجيل الصاعد في تمثيل الجزائر بأفضل صورة قاريًا ودوليًا.