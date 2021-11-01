“الجوكر” يهاجم قطار ويطعن 17 شخصا بطوكيو

أفادت وسائل إعلام يابانية أن رجلا بزي “الجوكر” ، هاجم ركاب داخل قطار في طوكيو مساء امس، وطعن 17 شخصا بسكين. والغريب في الأمر أن الرجل البالغ من العمر 24 سنة كان متنكرا في زي المهرج “الجوكر”.

حيث قالت وسائل الإعلام، أن “الجوكر” هاجم الركاب وأصاب 17 شخصا بطعنات السكين، أثناء توجه الكثيرين إلى وسط المدينة من أجل حضور تجمعات “الهالوين”.

كما نقل شهود عيان كانو بمكان وقوع الجريمة، قالو أن المهاجم رش مادة سائلة حول القطار مما تسبب في نشوب حريق.

إضافة إلى ذلك أظهر فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أشخاصا يهربون من عربة قطار شب فيها حريق. وركابا يهرعون للتسلل خارجين من نوافذ القطار وعلى الرصيف حيث توقف القطار بشكل طارئ.

الجوكر فعل فعلته وأشعل سيجارة في إنتظار قدوم الشرطة..

وبعد أن أنهى “الجوكر ” فعلته، أشعل بعض السجائر وجلس داخل القطار الذي نفذ فيه جريمته. وإنتظر قدوم مصالح الأمن من أجل إعتقاله.

وكما ذكرت وسائل إعلام محلية فإن “الجوكر” بعد إعتقاله أبلغ السلطات أنه “كان يريد قتل اناس من أجل صدور حكم بإعدامه. وقال أنه كان يريد قتل شخصين على الأقل.

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احتجاجات بطوكيو اعتراضا على زواج الأميرة ماكو

خرجت مظاهرات احتجاجية، في العاصمة اليابانية طوكيو، بعد زفاف الأميرة اليابانية ماكو، من كي كومورو، وهو من عامة الشعب.

وخرجت المظاهرات اعتراضا على زواج الأميرة ماكو، الابنة الكبرى لأمير البلاد أكيشينو، من زميلها الطالب كاي كومورو. وتسبب قرار الأميرة ماكو في غضب فئة من اليابانيين، الذين يلتزمون بالآراء المحافظة.

كما عبر المحافظون عن رفضهم لهذا الزواج لسببين، الأول يتعلق بإحباط والد ماكو، وأسفه لقرارها رغم أنه لم يظهر ذلك.

ويعود السبب الثاني لفضيحة غريبة تتعلق بأسرة العريس. فبحسب الشائعات فإن والدته اقترضت مالا من رجل كان سيتزوجها ولم ترجع هذه الأموال. وهو ما ظهر في ملصقات حملها المتظاهرون خلال خروجهم في الشارع.

إذ تزوجت الأميرة اليابانية ماكو، اليوم الثلاثاء، من زميلها السابق في الجامعة، كي كومورو. بعد خطوبة دامت 8 سنوات لتخرج بذلك من العائلة الإمبراطورية.

كما تمنع قوانين الخلافة الصارمة في اليابان النساء من اعتلاء العرش وتجبرهن على التخلي عن ألقابهن إذا تزوجن من عامة الشعب.

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