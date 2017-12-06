الجولة الأخيرة من رابطة الأبطال.. ليفربول ونابولي أمام حتمية الفوز

تُلعب سهرة اليوم الأربعاء، الجولة السادسة والأخيرة من رابطة الأبطال الأوروبية دور المجموعات، وتشهد عديد اللقاءات المهمة والحاسمة لورقة التأهل.

إشبيلية يلعب مصيره وليفربول لحسم الصدارة

يستضيف ليفربول المُتصدر بـ9 نقاط سبارتك موسكو الروسي الثالث صاحب 6 نقاط، وهو أمام حتمية الفوز لضمان صدارة المجموعة.

خاصة وأن إشبيلية، الثاني بـ8 نقاط مُجبر على الفوز في ماريبور السلوفيني مُتذيل المجموعة بنقطتين، لتفادي أي مُفاجأة غير سارة.

نابولي للفوز وإنتظار هدية السيتي

يتنقل نابولي إلى هولندا، لمواجهة فينورد من أجل الفوز وفقط وإنتظار خسارة شاختار الأوكراني، على أرضه ضد مانشستر سيتي.

خاصة وأن زملاء أوناس يملكون 6 نقاط في المركز 3 وشاختار 9 نقاط في المركز الثاني، فيما تأهل السيتي في الجولة الماضية.

صراع حاسم بين بورتو و لايبزيغ

يستقبل بورتو البرتغالي ثاني المجموعة بـ 7 نقاط موناكو الفرنسي، مُتذيل المجموعة بنقطتين وهدفه الفوز لتفادي الخروج المُبكر.

خاصة وأن لايبزيغ الألماني، صاحب 7 نقاط أيضا في المركز الثالث بفارق الأهداف، عن “التنين” يستضيف بيشكتاس التركي المُتأهل سلفا.

الريال وبوروسيا في قمة دون حوافز

يحط بوروسيا دورتموند الألماني، المُقصى الرحال بمدريد لمواجهة الريال المُتأهل وصاحب 10 نقاط.

فيما سيكون أبويل نيقوسيا القبرصي المُقصى أيضا في ضيافة توتنهام الإنجليزي الذي ضمن صدارة المجموعة بـ13 نقطة قبل هذه الجولة.