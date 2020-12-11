الجولة الثالثة.. بلوزداد تبسط سيطرتها على الشبيبة والعميد يتعثر امام بارادو

شهدت الجولة الثالثة من الرابطة المحترفة لكرة القدم، عودة بطل الموسم الماضي شباب بلوزداد بفوز ثمين من ملعب أول نوفمبر بتيزي وزو بنتيجة 3-0 امام شبيبة القبائل.

وسيطر فريق شباب بلوزداد بالطول والعرض على مجريات اللقاء أمام فريق شبيبة القبائل الذي بدى تائها فوق أرضية الميدان، وسجل أهداف المباراة كل من بلحول في الدقيقة الـ24، وسعيود في الدقيقة الـ30، قبل أن يختتم ثابتي مهرجان الأهداف في الدقيقة الـ69.

وتمكن أبناء لعقيبة من بسط سيطرتهم على الفريق القبائلي الذي كان قد إنهزم بثلاثية الموسم الماضي امام شباب بلوزداد، بالإضافة إلى الهزيمة التاريخية بسباعية سنة 2011.

وفي مباراة أخرى عاد فريق مولودية الجزائر بنتيجة التعادل من ملعب الدار البيضاء أمام فريق بارادو بنتيجة 1-1، حيث إفتتح فريق بارادو النتيجة عن طريق ركلة جزاء نفذها اللاعب بوزوق، قبل ان يتمكن المتألق فريوي من تقليص الفارق في الدقائق الأخيرة من نهاية المباراة.

نتائج الجولة الثالثة:

نصر حسين داي 1 – جمعية عين مليلة 1

سريع غيليزان 0 – شبيبة الساورة 0

شبيبة سكيكدة 1- أهلي برج بوعريريج 0

أولمبي المدية 1 – مولودية وهران 1

شبيبة القبائل 0 – شباب بلوزداد 3

نادي بارادو 1 – مولودية الجزائر 1