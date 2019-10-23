الجولة الثامنة للمحترف الأول.. داربي العميد والنصرية في الواجهة

الرياضة
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الجولة الثامنة للمحترف الأول.. داربي العميد والنصرية في الواجهة
بقلم كريم.تيغرمت

تعود عجلة دوري المحترف الأول للدوران اليوم الأربعاء، بإجراء مباريات الجولة الثامنة، والتي تعد بمواجهات ساخنة.

ويتصدر مباريات هذه الجولة، الداربي العاصمي، الذي سيجمع مولودية الجزائر، بنصر حسين داي، والتي سيجرى بملعب “5 جويلية”.

وسيواجه متصدر البطولة شباب بلوزداد، اتحاد بلعباس بملعب هذا الأخير، بينما سيحتضن ملعب “حملاوي”، بقسنطينة، القمة الثانية لهذه الجولة، بين الشباب المحلي، وشبيبة القبائل.

وستكون باقي مبارايات هذه الجولة الثامنة من المحترف الأول، على النحو التالي:

اتحاد الجزائر – أهلي برج بوعريريج

وفاق سطيف – جمعية الشلف

مولودية وهران – نادي بارادو

شبيبة الساورة – نجم مقرة

جمعية عين مليلة – اتحاد بسكرة


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