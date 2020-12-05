الجولة الثانية.. 6 مباريات من الرابطة المحترفة تنتهي بالتعادل!

الرياضة
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الجولة الثانية.. 6 مباريات من الرابطة المحترفة تنتهي بالتعادل!
بقلم يونس رزيق

 شهدت مباريات الجولة الثانية من الرابطة المحترفة تسجيل 6 تعادلات من أصل 8 مباريات لعبت لحد الآن بعد تأجيل مبارتي شباب بلوزداد أمام شبيبة سكيكدة، ومولودية الجزائر أمام أولمبي المدية.

وكان فريقا جمعية الشلف وأمل عين مليلة الوحيدن اللذان حققا الفوز في الجولة الثانية من الرابطة المحترفة الأولى لحد الآن، فيما انتهت كل المباريات المتبقية بالتعادل.

ويعود غياب النتائج الإيجابية، وتحقيق الإنتصارات إلى غياب الأنصار والضغط الجماهيري فوق المدرجات بسبب البروتوكول الصحي للحد من تفشي فيروس كورونا.

وإنتهت مباريات الجولة الثانية منذ قليل بتعثر فريق وفاق سطيف الذياكتفى  اليوم السبت، بنتيجة التعادل الايجابي 1-1، خلال استظافته لسريع غيليزان، ضمن الجول الثانية من المحترف الأول.

ودخل الوفاق بنية تحقيق الفوز الثاني له على التوالي هذا الموسم، قبل أن يباغته سريغ غيليزان بافتتاح باب التسجيل في الدقيقة الـ44 عن طريق ضربة جزاء، مع طرد لاعب من الوفاق.

وشهد الشوط الثاني عزيمة كبيرة من أشبال نبيل الكوكي، ما مكنهم من تعديل النتيجة في الدقيقة الـ54.


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