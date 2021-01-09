الجولة السابعة.. القمة في داربي الهضاب وبلعباس تبحث عن أول انتصار

ستكون قمة الجولة السابعة من الرابطة المحترفة لكرة القدم ظهيرة اليوم بملعب 20 أوت 55 ببرج بوعريريج بين فريق الأهلي وضيفه وفاق سطيف.

وسينتقل فريق وفاق سطيف في ثوب المنتشي بالانتصارات بعد سلسلة من النتائج الإيجابية، بعدما أنهى سنة 2020 دون هزيمة، ليحل ضيفا على أهلي برج بوعريريج متذيل الترتيب بنقطتين فقط.

وفي مباراة أخرى يطمح فريق أولمبي المدية لتسجيل ثاني انتصار على التوالي، عندما يستقبل فريق وداد تلمسان، بعد الإطاحة بنجم مقرة في الجولة السابقة على أرضه بثلاثية، في حين يبحث أبناء الزيانيين عن تحقيق أول انتصار في الموسم الكروي الجديد.

ويسعى فريق سريع غليزان للعودة إلى سكة الإنتصارات، بعد تعرضه لهزيمتين متتاليتين، وذلك من خلال الفوز في مباراة اليوم أمام إتحاد بسكرة.

مباريات اليوم :

أولمبي المدية – وداد تلمسان 14:00

أهلي برج بوعريريج – وفاق سطيف14:00

سريع غليزان – إتحاد بسكرة 14:30

إتحاد بلعباس – نجم مقرة 15:00