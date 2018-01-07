الجولة الـ 16 تطيح بـ05 مدربين من المحترف الأول والثاني !

أسفرت الجولة الـ16 من الرابطة المحترفة الأولى والثانية عن إستقالات جماعية لعدة مدربين بعد تعثر الأندية التي تصارع من أجل البقاء.

وقدم مدرب شبيبة القبائل عز الدين آيت جودي إستقالته من تدرب شبيبة القبائل عقب الهزيمة المسجلة خارج الديار أمام شبيبة الساورة.

وكان مصير آيت جودي مشابها لمصير مدرب البليدة “مصطفى السبع” الذي إستقال من منصبه عقب الهزيمة المسجلة أمام الحمراوة.

وهو نفس السبب الذي أجبر المدرب التونسي لفريق إتحاد الحراش حمادي الدو على الإستقالة بعد تعثر الكواسر أمام وفاق سطيف.

ولم يكن المشهد مغايرا في الرابطة المحترفة الثانية التي عرفت غقالة مصطفى بسكري من مولودية بجاية، وبونعاس من أمل بوسعادة لنفس الأسباب.