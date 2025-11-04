الجولة الـ11.. الداربي بين شباب بلوزداد واتحاد العاصمة رسميًّا بملعب 5 جويلية

كشفت الرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن البرنامج الكامل لمباريات الجولة الـ11 من البطولة الوطنية، التي يتقدمها الداربي العاصمي بين شباب بلوزداد واتحاد العاصمة، ومباراة القمة بين شباب قسنطينة وشبيبة القبائل.

وتلعب الجولة الـ11 يومي السبت والأحد المقبلين (8 و9 نوفمبر)، بداية بالداربي العاصمي بين شباب بلوزداد واتحاد العاصمة، المبرمج رسميًّا يوم السبت بملعب 5 جويلية الأولمبي، على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال (14:30).

أما مباراة القمة بين شباب قسنطينة وشبيبة القبائل فبرمجت بملعب الشهيد حملاوي يوم الأحد (9 نوفمبر) بداية من السادسة إلا الربع (17:45).

متصدر الترتيب فريق مولودية الجزائر يتنقل إلى البيض يوم الأحد 9 نوفمبر، لمواجهة المولودية المحلية بملعب زكريا المجدوب على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال (14:30).

وإليكم البرنامج الكامل لمباريات الجولة الـ11 :