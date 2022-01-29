الجولة الـ16.. الرائد يسقط في مقرة.. سطيف تؤكد وبارادو بالقوة السادسة

تعرض شباب بلوزداد، مُتصدر الترتيب العام للرابطة المحترفة، لهزيمة مُفاجئة عصر ظهيرة اليوم السبت، عند تنقله شرق البلاد لمُلاقاة الجريح نجم مقرة، أشبال المدرب المساعد سليم سبع والذي أشرف على الفريق في غياب ماركوس باكيتا المصاب بفيروس كورونا، عجزوا عن فرض منطقهم أمام أمام النجم، والذي كان لاعبوه أكثر إصرارا على الفوز، وهو ما كان لهم، من خلال هدف وحيد سجله زيواش في الدقيقة الواحدة والخمسين مُستغلا تهلهل دفاع بطل الموسمين الماضيين ليهز شباك الحارس أحمد عبد القادر.

وفي إطار الجولة السادسة عشر من الرابطة المحترفة دائما، تنفس وداد تلمسان الصعداء، على حساب جاره مولودية وهران في ديربي الغرب، حيث تمكن الزيانيون من تحصيل فوز ثمين جدا بهدف دون رد، هو الثاني لهم فقط منذ بداية الموسم الجديد، ولكنه لم يسمح لهم بالخروج من المركز الأخير، بيد أنه جعلهم يغرقون سفينة الحمراوة، التي أصبحت مُهددة أكثر من أي وقت مضى من التواجد في صراع النزول.

وواصل نصر حسين داي سلسلة نتائجه السلبية، حيث تعرض لثالث هزيمة على التوالي، من خلال سقوطه في ملعب 20 أوت بالعناصر أمام شبيبة الساورة بهدفين مُقابل واحد، والتي عززت مكانتها في وصافة الترتيب العام على بعد نقطة من شباب بلوزداد المُتصدر.

كما أكد وفاق سطيف فورمته العالية في الفترة الأخيرة، من خلال فوز مُقنع وسهل على حساب إتحاد بسكرة بهدفين دون رد محافظا ليبقى مُراقبا لسباق صدارة الترتيب العام عن قُرب، بإعتبار أن الفارق عن المُتصدر لا يتجاوز النقطتين فقط.

كما تنفس أمل الأربعاء بشكل أكبر في الترتيب العام بفوزه الصعب على سريع غليزان بهدفين مُقابل واحد، لتقفز الى غاية الصف العاشر من الترتيب العام.

وضرب فريق إتحاد العاصمة بقوة في مباراة إحتضنها ملعب إمام إلياس في إطار الجولة الـ16 من الرابطة المحترفة، حيث تمكن أشبال المدرب عز الدين رحيم من تحقيق الفوز بثلاثية مقابل هدف واحد أمام أولمبي المدية على أرضه، وافتتح المهاجم محيوص باب التسجيل للاتحاد في الدقيقة العاشرة، ليرد عليه المدافع نهاري سريعا، حيث أمضي هدف التعادل في الدقيقة 12، ليعود محيوص في المرحلة الثانية، ويمنح التقدم لفريقه بهدف في الدقيقة 63، قبل أن يقضي بن حمودة على آمال الأولمبي بهدف ثالث في الدقيقة 81، وبهذا بات اتحاد الجزائر يحتل المركز السادس برصيد 26 نقطة، في وقت تدحرج الأولمبي إلى المركز 16 برصيد 14 نقطة.

وسقط فريق مولودية الجزائر في عقر دياره امام جمعية الشلف مساء أمس السبت بنتيجة 2-1 أمام ضيفه جمعية الشلف في إطار الجولة السادسة عشر من الرابطة المحترفة الأولى، وكان الفريق الزائر متقدما في النتيجة منذ الدقيقة الـ33 بهدف من نيران صديقة بعدما سجل اللاعب معاد حداد هدفا ضد مرماه، قبل أن يعدل حمزة زايدي النتيجة في الدقيقة الـ34، ليعود فريق أولمبي الشلف لإضافة الهدف الثاني في الدقيقة الـ60 عن طريق ركلة جزاء سجلها المتألق سنوسي فرلول.

نتائج الجولة الـ16 كاملة

نصر حسين داي 1 – 2 شبيبة الساورة

أمل الأربعاء 2 – 1 سريع غليزان

وداد تلمسان 1 – 0 مولودية وهران

نادي بارادو 6 – 2 هلال شلغوم العيد

أولمبي المدية 1- 3 إتحاد العاصمة

نجم مقرة 1- 0 شباب بلوزداد

وفاق سطيف 2- 0 إتحاد بسكرة

مولودية الجزائر 1 – 0 أولمبي الشلف