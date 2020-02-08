الجولة الـ17 من المحترف الأول.. قمتان واعدتان في وهران والعاصمة

تشهد مباريات الجولة الـ17 من المحترف الأول مباريات مثيرة بطموح متباينة بين أندية تتصارع على المراكز الأولى، وأخرى تسعى للخروج من ذيل الترتيب.

ويحتضن ملعب الشهيد أحمد زبانة مباراة القمة بين مولودية وهران، ووفاق سطيف وهما الفريقان اللذان يحتلان نفس المرتبة الـخامسة برصيد 23 نقطة.

فتشكيلتا المولودية و الوفاق اللتان فازتا في الجولة الأخيرة على اتحاد بلعباس (2-0) و اتحاد الجزائر (3-1) تجتازان فترة رائعة جعلتهما يحسنان وضعيتهما في الترتيب العام. وسيسمح هذا اللقاء “بست نقاط” للفائز الاقتراب أكثر من “البوديوم”.

فيما ستكون القمة الثانية بملعب عمر حمادي ببولوغين، الذي سيحتضن مواجهة حاسمة بين إتحاد العاصمة وشباب قسنطينة في لقاء سيلعب دون جمهور.

وسيكون نصر حسين داي محكوما عليه بإنقاذ ما يمكن انقاذه أمام أولمبي الشلف الذي يستضيفه بملعب 20 أوت بالعاصمة.

ويتواجد الفريقان في الشطر الثاني من الترتيب العام و اللذين تفصلهما نقطة واحدة سيلعبان بحذر كبير لأن أي نتيجة سلبية ستعقد وضعيتهما أكثر.

الجولة الـ17 من البطولة.. مباريات اليوم السبت

نصر حسين داي – جمعية الشلف 15:00

نجم مقرة – شباب بلوزداد 15:00

شباب أهلي برج بوعريريج – إتحاد بلعباس 15:00

إتحاد العاصمة – شباب قسنطينة (دون جمهور) 16:00

شبيبة الساورة – أمل عين مليلة 17:00

مولودية وهران – وفاق سطيف 17:45