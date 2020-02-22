الجولة الـ19.. القمة في برج بوعريريج والنصرية أمام منعرج خطير!

سيكون عنوان الجولة الـ19 من الرابطة المحترفة الأولى مباراة الداربي العاصمي الذي سيخطف الأنظار بين إتحاد العاصمة، ومولودية الجزائر يوم الإثنين المقبل.

وسينتقل رائد الترتيب شباب بلوزداد إلى مدينة “الزيبان” لرفع التحدي أمام اتحاد بسكرة في لقاء طرفي الترتيب، حيث يرغب كل منهما في افتكاك نقاط المباراة. فاتحاد بسكرة المهدد بالسقوط الي القسم الأسفل، يريد الاعتماد على العامل البسيكولوجي الذي كسبه من فوزه على الشباب في كأس الجمهورية (1-0) قبل أسبوعين.

و سيكون صاحبالمركز الثالث شبيبة القبائل الذي تعثرالاسبوع الماضي بميدانه أمام نادي بارادو (0-0)، فرصة التدارك أمام جمهوره عند استضافته لجمعية الشلف، لكن على الكناري، توخي الحيطة و الحذر من تشكيلة الشلف التي حصدت 7 نقاط في مبارياتها الثلاث الأخيرة خلال مرحلة الإياب للمنافسة.

وسيلعب فريقا وفاق سطيف و شباب قسنطينة اللذان يتقاسمان المركز الرابع ب 27 نقطة، خارج ديارهما امام على التوالي نجم مقرة (14 – 15 ن) و أهلي برج بوعريريج (12 – 22 ن).

و تستقبل مولودية وهران (6 – 25 ن) التي لم تنهزم منذ استئناف مرحلة العودة، جمعية عين مليلة (10 – 23 ن). و يملك “الحمراوة” احصائيات إيجابية بحصدهم لخمس نقاط في 9 ممكنة، لكنهم يعانون من نقص الفعالية نسبيا أمام أنصارهم حيث سجلوا 4 انتصارات في 9 مباريات خاضوها بملعب أحمد زبانة بوهران.

ويستفيد نادي بارادو (12 – 22 ن) بأفضلية نسبية أمام شبيبة الساورة سيحاول من خلالها تحقيق مباراة خامسة دون هزيمة، علما بأن الأكاديميين يتوفرون على مباراة مؤجلة أمام مولودية الجزائر.

ولم يبق لنصر حسين داي أي مجال للخطأ لدى استقباله لاتحاد بلعباس إذا أراد فعلا الخروج من منطقة الهبوط رغم أن المهمة تبدو صعبة للغاية. ويبقى أشبال المدرب آيت جودي المعاقب من طرف الرابطة المحترفة، مطالبين بوضع حد لسلسلة التعثرات، كان آخرها يوم الاثنين الماضي أمام شباب بلوزداد (0-1) بملعب 5 جويلية (الجزائر).