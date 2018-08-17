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الجولة الـ2 من الرابطة المحترفة..القمة في بجاية والإثارة في برج بوعريريج

الرياضة
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الجولة الـ2 من الرابطة المحترفة..القمة في بجاية والإثارة في برج بوعريريج
بقلم يونس رزيق

تفتتح مباريات الجولة الثانية من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس بـأربع مباريات مبرمجة أمسية اليوم الجمعة، حيث ستكون قمة الجولة بملعب الوحدة المغاربية ببجاية الذي سيحتضن لقاء المولودية المحلية بشبيبة القبائل.

فيما سيكون ملعب 20 أوت 1955عنوان الإثارة خلال المباراة التي ستجمع أهلي برج بوعريريج المنتشي بتعادل ثمين من ملعب زبانة، وضيفه شباب قسنطينة المتعثر في الجولة الأولى امام نصر حسين داي.

كما يستقبل شبيبة الساورة نظيره مولودية وهران بملعب 20 أوت ببشار، وإتحاد بلعباس الذي يواجه منافسه الجريح أولمبي المدية بملعب 24 فيفري1956 ببلعباس.


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