الجولة الـ22 بشعار ربي يسترنا من كورونا

تعود عجلة الرابطة المحترفة لكرة القدم للدوران في إطار الجولة الـ22، التي ستكون بأبواب مغلقة أمام الجماهير تخوفا من إنتشار فيروس كورونا.

ويحتضن ملعب 5 جويلية الأولمبي مباراة مولودية الجزائر أمام نجم مقرة بداية من الساعة 17:45، حيث يسعى أشبال المدرب نبيل نغيز لتجاوز نكسة الهزيمة القاسية التي تعرضوا لها بثلاثية نظيفة أمام أهلي برج بوعريريج.

فيما سيكون فريق سوسطارة في مهمة البحث عن أول إنتصار له منذ 9 جولات عندما يستقبل مولودية وهران بملعب عمر حمادي ببولوغين، تحت قيادة المدرب الجديد منير زغدود الذي تعثر في مباراته الأولى في الداربي العاصمي أمام نادي بارادو.

وستكون قمة الجولة الـ22 بملعب خليفي زوبير الذي سيحتضن مباراة تفادي السقوط بين أمل عين مليلة ونصر حسين داي.