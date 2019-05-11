الجولة الـ27 للمحترف الأول..القمة في قسنطينة والإثارة في بجاية

تعود عجلة المحترف الأول للدوران، اليوم السبت، بإجراء الجولة الـ27، والتي تعد بمواجهات ساخنة، وصراعات على مقدمة الترتيب، وضمان البقاء.

قمة هذه الجولة، سيحتضنها ملعب “حملاوي” بقسنطينة، بين شبيبة القبائل، وشباب قسنطينة، التي لن تخلو من الإثارة، رغم أنها ستجرى بدون جمهور.

وسيخوض الرائد مواجهة سهلة، باستضافته لأولمبي المدية ببولوغين، بينما تنتظر الملاحق نادي بارادو، مواجهة صعبة أمام مولودية بجاية، الذي يصارع من أجل البقاء.

وبين أندية مؤخرة الترتيب، سيكون الصراع على أشده لضمان البقاء، حاصة المباراة المرتقبة بين اتحاد بلعباس، وجمعية عين مليلة.

يذكر أن مباريات هذه الجولة من المحترف الأول، المقررة أمسية اليوم السبت، ستجرى في نفس التوقيت، انطلاقا من الـ22:30 ليلا.