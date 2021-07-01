الجولة الـ28.. الخطأ ممنوع على الوفاق وداربي الغرب يخطف الأنظار

سيكون رائد ترتيب البطولة وفاق سطيف مطالبا بتجنب الخطأ في مباراة اليوم التي تجمعه بنادي شباب قسنطينة في إطار الجولة الـ28 من الرابطة المحترفة لكرة القدم، وهذا لرد الاعتبار عقب الهزيمة الغير متوقعة التي تعرض لها الأسبوع الماضي بعد ريمونتادا مولودية الجزائر الذي قلب تأخره بهدفين في الشوط الأول إلى ثلاثية في الشوط الثاني.

من جهتهما، سيحرص الملاحقان شباب بلوزداد و شبيبة الساورة بمجموع 50 نقطة، على تحقيق الزاد الكامل عند استقبالهما على التوالي لكل من سريع غليزان (المركز ال16 ب26 نقطة) و شبيبة القبائل (المركز السادس ب42 نقطة)، وذلك من اجل البقاء في مركز يتيح لهما مراقبة السباق عن قرب.

من جهته، سيتنقل فريق مولودية وهران (المركز الرابع ب47 نقطة)، المتأثر بهزيمته المرة بقواعده امام شباب بلوزداد (3-0)، الى الشلف لتحدي الجمعية المحلية (المركز ال13 ب28 نقطة)، حيث يتعين عليه العودة بنتيجة ايجابية على حساب منافس يسعى هو الآخر الى الفوز للابتعاد عن منطقة الخطر.

وفي اسفل الترتيب، سيكون الحوار الكروي شيقا في المقابلتين اللتين ستنشطان من قبل فرق مهددة بالسقوط، الأولى بين نجم مقرة(المركز الـ13 ب 28 نقطة) و نصر حسين داي (المركز الـ16 ب26 نقطة)، والثانية بين شبيبة سكيكدة (المركز الـ20 ب17 نقطة) و نادي بارادو (المركز العاشر ب35 نقطة).

مباريات الجولة الـ28 من البطولة :

أمل عين مليلة – مولودية الجزائر 20:00

وفاق سطيف – شباب قسنطينة 17:45

إتحاد العاصمة – أهلي برج بوعريريج 20:00

شبيبة الساورة – شبيبة القبائل 18:00

جمعية الشلف – مولودية وهران 17:00

نجم مقرة – نصر حسين داي 17:00

وداد تلمسان – إتحاد بلعباس 17:00

شباب بلوزداد – سريع غيليزان 17:00

شبيبة سكيكدة – نادي بارادو 17:00

إتحاد بسكرة – أولمبي المدية 18:00