الجولة الـ29.. وفاق سطيف يسعى لتعميق الفارق والسياربي في مهمة صعبة ببلعباس

يواجه رائد البطولة وفاق سطيف أمسية اليوم الأحد، أولمبي المدية، ضمن الجولة الـ29، أني يطمح للعودة بالزاد كاملا، لمواصلة تقدمه في البطولة وتعميق الفارق عن ملاحقيه.

فبعد الانتصار الذي سجل أشبال الكوكي، في الجولة الماضية داخل القواعد، أمام شباب قسنطينة، يتنقل الوفاق إلى المدية، بهدف العودة بالزاد كاملا، أمام الأولمبي المحلي، الذي عاد بتعادل ثمين في مباراته الأخيرة أمام اتحاد بسكرة.

وفي المقابل سيخوض الوصيف شباب بلوزداد، مباراة صعبة أمام اتحاد بلعباس، الذي يصارع من أجل ضمان البقاء، ويواجه فريق شبيبة الساورة، الذي يتقاسم وصافة البطولة مع الشباب، نفس الصعوبة، في المواجهة التي ستجمعه بشباب قسنطينة، الذي لن يفرط بسهولة في أي نقطة على ملعبه.

وبالنظر لكل هذه المعطيات، تعد هذه الجولة من البطولة المحترفة، بالكثير من الإثارة، والمنافسة.

برنامج مباريات الجولة الـ29 من البطولة :

شباب قسنطينة- شبيبة الساورة (سا 17)

مولودية وهران- إتحاد الجزائر (سا 17)

أولمبى المدية- وفاق سطيف (سا 17:10)

نصر حسين داي- شبيبة سكيكدة (سا 17:30)

سريع غليزان- جمعية عين مليلة (سا 17:30)

نادي بارادو- جمعية الشلف (سا 17:30)

إتحاد بلعباس- شباب بلوزداد (سا 19)

أهلي برج بوعريريج- إتحاد بسكرة (سا 19)

مولودية الجزائر- وداد تلمسان (سا 19)

شبيبة القبائل- نجم مقرة (سا 20)