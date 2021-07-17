الجولة الـ32.. الوفاق يسعى للتدارك في مواجهة الساورة والشباب للتأكيد أمام تلمسان

يطمح فريق وفاق سطيف، لتدارك خسارته الأخيرة، خلال مواجهة شبيبة الساورة اليوم السبت لحساب الجولة الـ32، فيما يسعى شباب بلوزداد، للتأكيد أمام الضيف وداد تلمسان.

وسيكون الوفاق أمام مهمة صعبة، لرد الإعتبار لنفسه، بعد الهزيمة الثقيلة التي تلقاها في الجولة الماضية، برباعية أمام مولودية وهران، عندما يستضيف شبيبة الساورة.

وفي المقابل، سيخوض فريق شباب بلوزداد مباراة سهلة على الورق، في مواجهة وداد تلمسان، بالنظر لتسجيل هذا الأخير ثلاث هزائم متتالية.

يذكر أن وفاق سطيف، يتقاسم ريادة ترتيب البطولة رفقة شباب بلوزداد برصيد 60 نقطة لكل منهما، مع مباراة متأخرة للشباب.

ويأتي البرنامج الكامل لهذه الجولة الـ32 من البطولة المحترفة، والمقررة اليوم السبت، على النحو التالي:

شبيبة سكيكدة – سريع غليزان (سا 17:45)

نجم مقرة – اهلي برج بوعريريج (سا 17:45)

نادي بارادو – اتحاد بلعباس (سا 18:00)

وداد تلمسان – شباب بلوزداد(سا 18:00)

جمعية عين مليلة – اتحاد العاصمة (سا 20:30)

اولمبي الشلف – مولودية الجزائر(سا 20:30)

اتحاد بسكرة – مولودية وهران(سا 20:30)

وفاق سطيف – شبيبة الساورة (سا 21:00)

-الأحد 18 جويلية 2021

شباب قسنطينة – شبيبة القبائل(سا 17:45)

نصر حسين داي – أولمبي المدية(سا 18:00)