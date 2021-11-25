الجولة الـ5.. المولودية تسقط بثلاثية وبسكرة تعود إلى سكة الإنتصارات

شهدت الجولة الخامسة من الرابطة المحترفة لكرة القدم فوز فريق شباب قسنطينة بثلاثية نظيفة أمام المولودية بملعب بن عبد المالك.

وسجل أهداف المباراة كل من دبيح في الدقيقة الـ34، بلحول الـ85، صالحي 90+3، لتكون أول هزيمة لفريق المولودية منذ إنطلاق الموسم الكروي الحالي.

وفي مباراة أخرى عاد فريق إتحاد بسكرة إلى سكة الإنتصارات بعد الهزيمة المسجلة في الجولة الماضية أمام فريق إتحاد العاصمة بالفريق الرديف، حيث فاز رفقاء خوالد بثنائية نظيفة أمام هلال شلغوم العيد من تسجيل مختار في الدقيقة الـ18، وخوالد في الدقيقة الـ73.

كما عرفت نفس الجولة فوز فريق نصر حسين داي بثنائية مقابل هدف واحد أمام فريق مولودية وهران، كما تعادل أمل الأربعاء أمام جمعية الشلف فيما فاز نادي بارادو بنتيجة 1-0 أمام وداد تلمسان، وأولمبي المدية بثلاثية مقابل هدف واحد أمام نجم مقرة.