الجولة 15 من المحترف الأول.. جياسكا تستقبل السياربي ولياسما تواجه السياسي

تُلعب اليوم السبت، الجولة الخامسة عشرة، والختامية لمرحلة الذهاب للمحترف الأول، بإجراء مقابلات واعدة.

وسيستقبل إتحاد العاصمة شباب قسنطينة، بملعب الدار البيضاء على الساعة 14.30، والمباراة سيتم نقلها عبر القناة الثانية.

وسيواجه إتحاد خنشلة خصمه جمعية الشلف، بملعب عمار حمام على الساعة 14.30.

و هلال شلغوم العيد ضد نجم مقرة على ملعب 11 ديسمبر 1960 على الساعة 14.30.

ونادي بارادو يواجه أمل الأربعاء بداية من الساعة 14.30، ومولودية البيض ستستقبل مولودية الجزائر بداية من الساعة 14.30 واللقاء منقول عبر القناة السادسة.

أما مولودية وهران، ستسقبل اتحاد بسكرة بداية من الساعة 15.00، والمتصدر شباب بلوزداد سيتنقل لمواجهة شبيبة القبائل على الساعة 16.00، واللقاء منقول على القناة الرابعة.

ووفاق سطيف سيستقبل شبيبة الساورة بملعب 8 ماي 45، بداية من الساعة 18.00.