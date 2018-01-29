الجولة 18 للمحترف الأول تطيح بثلاثة مدربين

أسفرت الجولة الـ18 من البطولة المحترفة الأولى، عن إقالة ثلاثة مدربين، ويتعلق الأمر بكل من فؤاد بوعلي، حمادي الدو، وعمر بلعطوي.

الضحية الأولى كان مدرب شبيبة الساورة، فؤاد بوعلي، الذي دفع ثمن خسارة فريقه أمام إتحاد البليدة بملعب هذا الأخير، بنتيجة1-0.

ولم يتردد رئيس الفريق محمد زرواطي، في تحميل المدرب فؤاد بوعلي، المسؤولية، ليقوم بإقالته وتعويضه بكريم خودا.

الضحية الثانية كان مدرب إتحاد الحراش، حمادي الدو، بعد سقوط فريقه من جديد في عقر الديار أمام ألمبي المدية بنتيجة3-2.

وضحى مسيرو الحراش بمدربهم، أملا في تغيير نتائج الفريق الذي يصارع لضمان البقاء، وأسندو هذه المهمة لفريد زميتي، كخليفة للدو.

ولم يسلم مدرب دفاع تاجنانت عمر بلعطوي، من مقصلة الجولة الـ18، والتي أطاحت به هو الآخر من على رأس العارضة الفنية لفريقه.

وكانت الثلاثية التي تلقاها أشباله في هذه الجولة، بملعبهم أمام إتحاد العاصمة، إضافة للنتائج السلبية المسجلة مؤخرا، سببا في تنحية بلعطوي.