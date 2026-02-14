الجولة 19.. الرويسات يتقدم… السياسي وصيفًا مؤقتًا… وخماسية مثيرة من بن عكنون

عرفت الجولة 19 من الرابطة المحترفة حركية كبيرة على مستوى الترتيب، في ظل نتائج متباينة مست فرق الصدارة وأسفل الجدول، مع تأجيل ثلاث مواجهات إلى موعد لاحق.

وتمكن مستقبل الرويسات من تحقيق فوز ثمين أمام ترجي مستغانم بهدف دون رد، ليرتقي إلى المركز السادس برصيد 26 نقطة، مؤكداً صحوته في مرحلة العودة. في المقابل، يواصل الترجي نتائجه السلبية، إذ اكتفى بفوز وحيد في مرحلة الإياب كان في الجولة 16 أمام أولمبيك أقبو، قبل أن يخسر أمام النادي الرياضي القسنطيني، ويتعادل مع مولودية وهران، ثم يسقط مجددًا أمام الرويسات. وضعية جعلت الفريق يتجمد في المركز 15 (قبل الأخير) برصيد 13 نقطة، ما يزيد من تعقيد مهمته في ضمان البقاء.

وفي لقاء مثير، أمطر نجم بن عكنون شباك أتلتيك بارادو بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، في مباراة هجومية مفتوحة. هذا الفوز رفع رصيد النجم إلى 27 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد بارادو عند 17 نقطة في المركز 14، مع الإشارة إلى امتلاكه مباراتين مؤجلتين.

من جهته، واصل النادي الرياضي القسنطيني نتائجه الإيجابية بعد فوزه على وفاق سطيف بهدفين دون رد، ليرتقي إلى وصافة الترتيب مؤقتًا برصيد 32 نقطة.

أما الوفاق، فتتواصل معاناته بتواجده في المركز 13 برصيد 20 نقطة، ليبقى قريبًا من منطقة الخطر.

وعاد أولمبي الشلف بفوز ثمين من ميدان زكرياء مجدوب بالبيض بعد تفوقه على المولودية المحلية بهدف دون رد، وهو الانتصار الذي رفع رصيده إلى 21 نقطة في المركز 12، معززًا حظوظه في الابتعاد عن مناطق الهبوط.

للإشارة، تم تأجيل مباريات: اتحاد خنشلة × اتحاد الجزائر شبيبة الساورة × شباب بلوزداد مولودية الجزائر × أولمبيك أقبو شبيبة القبائل × مولودية وهران إلى تاريخ لاحق، ما يعني أن ملامح الترتيب قد تتغير مجددًا مع استكمال بقية لقاءات الجولة.