الجولة 20.. العميد يتعثر و “السياسي” تؤكد الوصافة

عرفت الجولة العشرون من منافسة الرابطة المحترفة، إثارة كبيرة، بعدما سقط المتصدر مولودية الجزائر أمام مستضيفه مولودية وهران بهدفين مقابل هدف.

في مباراة أكدت أن سباق اللقب هذا الموسم لن يكون سهلًا.

وتُعد هذه الخسارة الثانية للعميد هذا الموسم، بعد هزيمته السابقة أمام مستقبل الرويسات في الجولة 13.

ورغم التعثر، حافظت المولودية على الصدارة برصيد 36 نقطة، مع أربع مباريات مؤجلة أمام شباب بلوزداد، اتحاد العاصمة، نجم بن عكنون و شبيبة القبائل، ما يمنحه أفضلية حسابية في سباق التتويج.

في المقابل، رفع مولودية وهران رصيده إلى 27 نقطة في المركز الرابع، مؤكدًا صحوته في مرحلة الإياب.

من جهته، حقق وفاق سطيف، فوزًا مهمًا أمام مستقبل الرويسات بهدفين مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 23 نقطة في المركز العاشر، بينما تراجع الرويسات إلى المرتبة السابعة برصيد 26 نقطة.

أما النادي الرياضي القسنطيني، فواصل ضغطه على المتصدر بفوز خارج الديار أمام جمعية الشلف، بهدفين دون رد، ليصل إلى النقطة 35 في وصافة الترتيب، بفارق نقطة واحدة فقط عن المولودية مؤقتًا.

في المقابل، يواصل الشلفاوة نتائجهم المتذبذبة هذا الموسم، حيث يحتلون المركز 13 برصيد 21 نقطة، بفارق أربع نقاط عن أول مراكز الهبوط الذي يشغله أتلتيك بارادو، مع امتلاك هذا الأخير ثلاث مباريات مؤجلة.

واكتفى شباب بلوزداد بتعادل سلبي أمام متذيل الترتيب مولودية البيض، ليرفع الشباب رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثامن، مع أربع مواجهات مؤجلة قد تعيده بقوة إلى دائرة المنافسة.

برنامج السبت

تُستكمل الجولة اليوم السبت بإجراء ثلاث مباريات بداية من الساعة 14:30: ترجي مستغانم يستقبل شبيبة القبائل أولمبيك آقبو يواجه Paradou AC نجم بن عكنون يلاقي اتحاد خنشلة.

وتُختتم الجولة مساءً بمواجهة قوية على الساعة 22:00 بين إتحاد العاصمة و شبيبة الساورة.