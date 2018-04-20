الجولة 26 من الرابطة الأولى.. هذه نتائج الأشواط الأولى

إنتهت أغلب الأشواط الأولى من مباريات الجولة ال26 للرابطة الوطنية المحترفة الأولى موبيليس على وقع التعادل السلبي.

ماعدا تفوق وفاق سطيف بثلاثية لهدف على إتحاد البليدة وكذا تفوق نصر حسين داي على مولودية الجزائر بهدف دون رد.

وهذه هي نتائج جميع الأشواط الأولى في مباريات الجولة ال26:

إتحاد بسكرة 0-0 نادي بارادو

أولمبي المدية 0-0 مولودية وهران

شباب بلوزداد 0-0 شبيبة القبائل

وفاق سطيف 3-1 إتحاد البليدة

إتحاد الحراش 0-0 دفاع تاجنانت

إتحاد بلعباس 0-0 شبيبة الساورة

نصر حسين داي 1-0 مولودية الجزائر

شباب قسنطينة 0-0 إتحاد الجزائر