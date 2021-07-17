الجولة 32 .. الرائد يسقط في تلمسان وبارادو يستعيد عافيته

شهدت الجولة 32 من الرابطة المحترفة لكرة القدم سقوط الرائد شباب بلوزداد بملعب العقيد لطفي بتلمسان أمام الوداد المحلي بنتيجة 2-1 .

وكان فريق شباب بلوزداد السباق لافتتاح باب التسجيل في الدقيقة 11 من عمر المباراة قبل أن يعدل اللاعب أميري النتيجة في الدقيقة 22 ليضيف اللاعب طويل الهدف الثاني في الدقيقة 83.

وفي مباراة أخرى فاز فريق بارادو بثنائية نظيفة أمام إتحاد بلعباس من تسجيل موالي بمخالفة مباشرة قبل أن يضيف بوسيف الهدف الثاني.

وإقترب فريق سريع غليزان من تحقيق البقاء بعدما حقق الفوز الرابع على التوالي أمام مستضيفه شبيبة سكيكدة من تسجيل شاذلي في الدقسقة 41 وسوقار في الدقيقة 51.

نتائج الجولة 32

وداد تلمسان 2-1 شباب بلوزداد

نادي بارادو 2-0اتحاد بلعباس

شبيبة سكيكدة 0-2 سريع غليزان

نجم مقرة 3-0 اهلي البرج