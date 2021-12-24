الجولة 9.. المولودية بالقوة الرابعة والشباب يتصدر البطولة

حقق فريق مولودية الجزائر فوزار عرضيا على مستضيفه نصر حسين داي بملعب 20 أوت ظهيرة اليوم الجمعة برباعية مقابل هدف واحد، تناوب على تسجيلها كل من بلخير 25د، فريوي 32د، العرفي 82 ضد مرماه، عبد الحفيظ 90+5 للمولودية وبوسالم في الدقيقة الـ64 عن طريق ركلة جزاء لنصر حسين داي.

وفي مباراة أخرى حقق فريق شباب بلوزداد فوزا ثمينا أمام إتحاد بسكرة بنتيجة 1-0 من تسجيل كداد في الدقيقة الـ45+4، ليخطف صدارة الترتيب برصيد 20 نقطة.

كما عاد نادي بارادو بفوز ثمين من ملعب إمام إلياس بالمدية امام الأولمبي المحلي بنتيجة 1-0من تسجيل اللاعب بوزوك في الدقيقة الـ81.

كما عاد فريق أولمبي الشلف إلى سلسلة النتائج السلبية بعد الهزيمة المسجلة أمسية اليوم أمام فريق هلال شلغوم العيد بنتيجة 1-0 من تسجيل خالدي في الدقيقة الـ80