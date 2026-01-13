الجولة 16.. تأجيل داربي “السياربي” والمولودية وكلاسيكو اتحاد العاصمة – شبيبة القبائل

تنطلق نهاية هذا الأسبوع فعاليات الجولة الـ16 من بطولة الرابطة المحترفة، في محطة كروية بالغة الأهمية مع اقتراب البطولة من منعطفها الحاسم.

وتسعى الأندية إلى تعزيز حظوظها سواء في سباق المقدمة أو الهروب من مناطق الخطر.

وتُفتتح مباريات الجولة يوم الخميس 23 جانفي بثلاث مواجهات قوية، أبرزها لقاء ترجي مستغانم أمام أولمبيك أقبو بملعب بلحميتي العربي بمستغانم، بداية من الساعة 15.00.

ويستقبل فريق جمعية الشلف ضيفه أتلتيك بارادو بملعب محمد بومزراق، بداية من الساعة 16.00.

بينما يحتضن ملعب 8 ماي 1945 بسطيف قمة واعدة بين الوفاق المحلي واتحاد خنشلة، بداية من الساعة 18.00.

وتتواصل الإثارة يوم الجمعة، حيث يحل نادي شبيبة الساورة ضيفا على مستقبل الرويسات في ملعب 18 فبراير بورقلة، بداية من الساعة 14.00.

فيما يواجه نادي نجم بن عكنون بملعب 20 أوت 1955 منافسه مولودية وهران، بداية من الساعة 14.00 في مباراة مفصلية لكلا الفريقين.

ويشدّ نادي مولودية البيض الرحال إلى قسنطينة لملاقاة شباب قسنطينة بملعب الشهيد حملاوي، بداية من الساعة 17:00.

هذا، وأعلنت الرابطة المحترفة تأجيل مواجهتين بارزتين، الأولى تجمع اتحاد العاصمة بشبيبة القبائل، والثانية بين شباب بلوزداد مولودية الجزائر. وهما مباراتان من العيار الثقيل قد تؤثران بشكل مباشر على ملامح الترتيب العام عند إجرائهما.