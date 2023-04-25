الجوية التركية تحتفل بالمسافر رقم مليار وهذه هديته

حققت الخطوط الجوية التركية “Turkish Airlines”، أمس الاثنين، علامة فارقة عندما نقلت راكبها رقم مليار، مصطفى بالجي.

وكافأت شركة النقل الجوي المسافر المليار، مصطفى بالجي، الذي كان مسافراً من إسطنبول إلى ولاية أدي يامان جنوب شرقي البلاد، بمليون ميل إضافي.

وأعرب بالجي عن سعادته البالغة إذ قال: “إن عيش هذه التجربة سيكون ذكرى لا تُنسى بالنسبة لي”.

فيما قال رئيس مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية لشركة الخطوط الجوية التركية، أحمد بولات، “إن علامتنا التجارية. التي وصلت إلى المليار راكب في 90 عاماً، تهدف إلى نقل 2 مليار مسافر في عام 2031”.

جدير بالذكر أنه يمكن استبدال الأميال الإضافية برحلات جوية وحجز الفنادق. وتأجير السيارات وخدمات أخرى توفرها الخطوط الجوية التركية.

وتمتلك الخطوط الجوية التركية 413 طائرة وتطير إلى 342 وجهة، 289 دولية و 53 محلية.